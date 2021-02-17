مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد،وفق آخر تحديثات لدائرة الأرصاد الجوية ، ظهر اليوم الأربعاء.

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وتتساقط زخات من الثلج حتى ساعات الظهيرة على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000م وما يزيد، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات على المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً خلال ساعات الليل.



وحذّرت الأرصاد الجوية من :

-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.

- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات الصباح.

- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .

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