الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

ترقب شعبي لإعلان عطلة رسمية

ارتفاع الطلب على الخبز 50%

الدفاع المدني لـ الوكيل : جاهزون للتعامل مع المنخفض الجوي

أسعار الذهب الأربعاء 17/2/2021

الامن لـ الوكيل : ثلوج في ثغرة عصفور الان ونحذر السائقين من السرعة

تحرير 3328 مخالفة فردية لأشخاص و 61 منشأة

حريق شقة و5 إصابات في أبو علندا

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : الرؤية معدومة في منطقة حدود العمري وتم قطع السير

محافظ عجلون لـ الوكيل : لا حوادث تذكر حتى الآن في عجلون

الأربعاء، 17-02-2021 11:24 ص

تحذيرات للأردنيين

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

211e0f25-baed-4a0b-a9b5-2590b796b742
الثلج في عمان


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد،وفق آخر تحديثات لدائرة الأرصاد الجوية ، ظهر اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان
 

وتتساقط زخات من الثلج حتى ساعات الظهيرة على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000م وما يزيد، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات على المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً خلال ساعات الليل.


وحذّرت الأرصاد الجوية من :
-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات الصباح.
- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e89a7a1421aa931f80fc4b2

الارصاد : عاصفة رملية في المفرق وتحذير شديد

245cf8ef-4b10-46e4-9d15-9256753a11e7

تعمق الكتلة القطبية اليوم وتدني مستوى تساقط الثلوج

22021170046581772676

بدء تساقط الثلوج في عمان - فيديو

62e4daca-0a1d-4c48-b177-91c8cd751e9f

الارصاد : الثلوج قادمة الى عدة مناطق خلال ساعات

64a72d6a-0422-4d2a-adc4-a87389798bc1

الارصاد تنفي ما يشاع حول سماكة الثلوج

10cc460b-2b26-455c-8ad0-1615c850a985

الارصاد : تعمق الكتلة القطبية وتدني مستوى تساقط الثلوج الى 800 متر

أخبار متعلقة
aa15438e-94d5-4688-99b7-4614026a99a6

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

12021300152679411603

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد - تحذيرات

8a658095-c09b-494b-b7f1-dc2fadf2ebf9

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

ط

المنخفض الجوي مستمر

c4ddfc81-16bd-45d7-b896-bee3df12efa3

تفاصيل الحالة الجوية اليوم وغداً

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية