مستجدات حول موجة الحر القادمة الى الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية أن المملكة ستتأثر يوم الأربعاء بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ليسود طقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

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ويوم الخميس تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الطقس حار وجاف في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .

اما يوم الجمعة يكون الطقس جاف وحار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.