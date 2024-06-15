مستجدات موجة الحر وارتفاع اخر على درجات الحرارة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يستمر يوم الاحد ، تأثير الموجة الجافة والحارة على المملكة .

اضافة اعلان

وبالتفاصيل يطرأ الاحد إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الطقس جاف وحار فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحار جداً في باقي المناطق.



وتبقى الاثنين الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها؛يوم الثلاثاء ، ويكون الطقس جاف و حار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار جداً في باقي المناطق.