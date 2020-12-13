الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 02:42 م

منخفضان جويان في طريقهما الى الاردن

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الوكيل الاخباري -قال مدير إدارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن آخر التحليلات تشير إلى تشكل مرتفع جوي يوم الاثنين فوق مناطق أواسط أوروبا، يعمل مع ساعات المساء والليل على تدفق هواء بارد باتجاه الحوض الشرقي للبحر المتوسط مما يؤدي إلى تشكل منخفض جوي سطحي يتمركز إلى الشرق من جزيرة كريت.
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واضاف ال خطاب في بيان صحفي اليوم الأحد، ان المنخفض الجوي يرافقه كتلة هوائية باردة ورطبة تندفع باتجاه دول شرق البحر المتوسط ومن ضمنها المملكة، وتتأثر المملكة بدءاً من ساعات المساء بالجبهة الهوائية الباردة الأولى المرافقة للمنخفض الجوي، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل بمشيئة الله زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة. وتمتد زخات المطر تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل باقي مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، بالإضافة للمناطق الشرقية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

واضاف آل خطاب انه يطرأ يوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء خلال ساعات النهار باردة نسبياً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بالجبهة الهوائية الباردة الثانية المرافقة للمنخفض الجوي، والذي يتحرك ليتمركز شرق جزيرة قبرص، وتتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل في ساعات متأخرة من الليل الأمطار في شمال المملكة.

وتمتد الامطار تدريجياً إلى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم /ساعة في بعض المناطق تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية وقد تصل إلى انعدام الرؤية على فترات على الطرق الصحراوية.

واضاف ال خطاب ان يوم الأربعاء توالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل الأمطار في معظم مناطق المملكة، قد تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد في الأجزاء الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 40 كم /ساعة في بعض المناطق.

واهابت إدارة الارصاد الجوية بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه والحذر من الانزلاقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية وان يتابعو التحديثات عن الحالة الجوية على موقع إدارة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo  أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو الاتصال على غرفة عمليات مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER

 




 

 


 

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