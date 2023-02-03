منخفضان جويان قادمان إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيًا إلى غائمة مع تساقط زخات متقطعة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه .

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال تشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية العالية خاصة مرتفعات الشراة.



وتتأثر المملكة مع ساعات فجر يوم غدٍ السبت، بكتلة هوائية رطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تسود أجواء باردة وغائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في ساعات الصباح مصحوبة بالرعد والبرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ومع ساعات المساء تضعف شدة الهطولات.



ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا مثيرة للغبار في العديد من المناطق .



وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة جدًا ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ومع ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم تدريجيًا على ارتفاعات مختلفة، وتتساقط الأمطار في شمال المملكة تمتد لاحقًا لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من جنوب المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانًا في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 0، وفي مرتفعات الشراة 6 -1، وفي مناطق البادية 13 - 4، وفي مناطق السهول 10 - 4 ، وفي الأغوار الشمالية 18- 8، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 11، وفي البحر الميت 19 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 11 درجة مئوية.