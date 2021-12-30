منخفضان قادمان إلى المملكة وتحذيرات من تشكل السيول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -



أكد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداء من مساء يوم غدا الجمعة وتستمر لغاية يوم السبت حيث ستجلب الأجواء الباردة و هطول الأمطار غير المنتظمة في مناطق مختلفة من المملكة.

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وحذر عقل اليوم الخميس عبر " الوكيل الإخباري" من خطر تشكل السيول المفاجئة والمنقولة يومي الجمعة والسبت في المناطق المنخفضة والأودية و منحدرات البحر الميت ومنحدرات مدينة العقبة داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تأثير الحالة.



وأضاف عقل إن الخرائط الجوية ما زالت تشير الى تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يبدأ من مساء يوم الأحد منوها أن مدى قوة المنخفض ستتضح خلال اليومين القادمين.

