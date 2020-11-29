الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

تسجيل 13 طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في عمان وإربد ومعان

القبض على مطلوب بـ 6 مليون دينار في عمان

اتفاقية تعاون بين الغذاء والدواء وجامعة مؤتة

وزارة التربية تعلن عودة هؤلاء الطلبة الى مدارسهم

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

منخفض جديد يؤثر على الاردن وتحذير من السيول

قرار عاجل من الوزير القطامين للتخفيف على أصحاب العمل

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

إعلان هام صادر عن أمانة عمان

اعلان هام من التعليم العالي حول المنح والقروض

الأحد، 29-11-2020 02:50 م

منخفض جديد يؤثر على الاردن وتحذير من السيول

1120201562250828826290


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق،يوم الثلاثاء ، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .
اضافة اعلان

 وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة

 وقد تشمل الهطولات خلال ساعات الليل أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وتثير فيها الغبار قبل هطول المطر
 
 ويوم الاربعاء تكون الأجواء غائمة جزئيا،ً مع بقاء الفرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات متفرقة من المطر خاصةً في المناطق الشرقية من المملكة،  الرياح شرقية معتدلة السرعة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ض

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

1

عاصفة من البرد في الاردن

11202021163026602024179

الارصاد تحذر من طقس يوم الاحد

10202021105430610641572

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

ارص

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

11202019133427978006704

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

أخبار متعلقة
ض

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

112020963750742510654

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأربعاء

112020103812929452785

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

1202030202714491988919

الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

1120204135823787121977

الارصاد : أمطار رعدية غداً

1120201153442824680723

الارصاد تحذر من السيول الخميس