منخفض جديد يؤثر على الاردن وتحذير من السيول

الوكيل الاخباري -

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تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق،يوم الثلاثاء ، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكةوقد تشمل الهطولات خلال ساعات الليل أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وتثير فيها الغبار قبل هطول المطرويوم الاربعاء تكون الأجواء غائمة جزئيا،ً مع بقاء الفرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات متفرقة من المطر خاصةً في المناطق الشرقية من المملكة، الرياح شرقية معتدلة السرعة