منخفض جوي تشهده المملكة اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شرق تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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ليـــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة،وغائمة جزئياً، مع هطول زخات من المطر ضعف في المناطق الشمالية وبقائها في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارةنهاراً، ولطيفةليلاً،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع احتمال إثارة للغبار في بعض الأوقات، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.