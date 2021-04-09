منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن السبت

الوكيل الاخباري -

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تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل حاد وملموس، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئويةوتكون الأجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون ممزوجة بالبرد في شمال المملكة في ساعات المساء والليلوقد تشهد اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كلم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.