منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

الوكيل الاخباري -

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يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الاربعاء القادم ، حيث تسود خلال ساعات النهار أجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفةوتدريجياً مع ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية⚠️تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.