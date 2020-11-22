الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 22-11-2020 02:30 م

منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الاربعاء القادم ، حيث تسود خلال ساعات النهار أجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة
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 وتدريجياً مع ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية

 ⚠️تحذر ادارة الأرصاد الجوية من: 

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

 




 

 


 

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