الثلاثاء 02-03-2021
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الثلاثاء، 02-03-2021 06:26 م

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن غداً وفرصة لتساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - يشهد نهار يوم الاربعاء انخفاض طفيف على الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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و ليـلاً تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة؛ حيث تنخفض الحرارة وتتزايد كميات الغيوم؛ لتسود أجواء أشد برودة وغائمة، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات ما بعد منتصف الليل تمتد الهطولات لتشمل أغلب الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
 
ويوم الخميس بمشيئة الله تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة؛ حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسود أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع استمرار هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرةً أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تشهد قمم الجبال العالية في جنوب المملكة هطول زخات من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع المطر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات تدريجياً وتتناقص كميات الغيوم، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر وتخف سرعتها خلال ساعات الليل.

 




 

 


 

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