منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري -

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تنخفض درجات الحرارة، في المملكة يوم الجمعة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة .وتدريجياً خلال ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم لتصبح الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.ويوم السبت يطرأ إنخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة خاصةً الشمالية والوسطى منها، وتدريجياً تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات.⚠️تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطول المطر.🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.🔺خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب ووجود الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية