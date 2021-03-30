الثلاثاء 30-03-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 30-03-2021 05:50 م

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر خلال ساعات النهار في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم تدريجياً وتضعف الهطولات، الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تخف سرعتها أثناء الليل .
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⚠ التحذيرات:
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات النهار في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺 خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.  
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 




 

 


 

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