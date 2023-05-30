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الثلاثاء، 30-05-2023 06:01 م

منخفض جوي خماسيني جديد يؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة (5-6) درجات مئوية، وتسود اجواء مغبرة وحارة نسبيا الى حارة في اغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والفرصة مهيأه لسقوط زخات محلية من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناً،  الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

 ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً مغبرة و معتدلة الحرارة بوجه عام،  مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و تبقى الفرصة مهيأه لسقوط زخات محلية من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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