منخفض جوي خماسيني قادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــــلاً: الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



أما غداً الثلاثاء :

ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات متأخرة من الليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي خماسيني وتتكاثر كميات الغيوم ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.





