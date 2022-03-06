منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة من ساعات الصباح بمنخفض جوي خماسيني مصحوب بكتلة هوائية دافئة وجافة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء دافئة ومغبرة في العديد من المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة تعمل على تشكل العواصف الرملية في جنوب وشرق المملكة.

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ليلاً:تتأثر المملكة بكتلة هوائية مائلة للبرودة حيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبياً بوجه عام مع بقائها مغبرة في جنوب وشرق المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



خليج العقبة:

الاجواء مغبرة ودافئة أثناء النهار ومعتدلة الحرارة أثناء الليل، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتحول أثناء الليل إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً ويكون البحر مائجاً.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الرملية والغبار المثار بفعل الرياح ، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

- خطر شدة سرعة الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.



