منخفض جوي عميق اليوم

الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأربعاء ، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــلا :

في ساعات المساء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي، حيث يمتد هطول الأمطار ليشمل أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في الأنحاء الغربية من المملكة، ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



