الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي عميق اليوم

صالات الافراح تصرخ وتستنجد الحكومة بايجاد حل

ترقب شعبي لمعرفة مصير الموقع الاثري المكتشف وسط العاصمة عمان

رفع الحد الادنى للاجور بداية العام القادم وتحدٍ جديد أمام القطاع الخاص

المنخفض يتعمق وبشائر خير ينتظرها المواطنون في الايام القادمة

المطاعم والمقاهي تواجه مصير الاغلاق وسط مطالبات بحل سريع

الملك يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين

تونس: 41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا

كندا: 59 وفاة و 4016 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء، 16-12-2020 07:18 ص

أمطار خفيفة صباحا

منخفض جوي عميق اليوم

0ea6151e-96e4-4a38-aded-825bdb1afbc8
أمطار في أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأربعاء ، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان
 

ليـــلا : 

في ساعات المساء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي، حيث يمتد هطول الأمطار ليشمل أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في الأنحاء الغربية من المملكة، ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
01196b80-67cd-4322-8a81-f384533b48a7

المنخفض يتعمق وبشائر خير ينتظرها المواطنون في الايام القادمة

1220204981421925709

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

1220201501747910435938

بدء المنخفض خلال ساعات وهذه فرصة تساقط الثلوج - تحذيرات

ل

الأرصاد توضح للوكيل حقيقة تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

268eb81c-ba5c-4491-b814-191c92ac4ba4

تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

ل

منخفض قبرصي في طريقه للمملكة

أخبار متعلقة
ل

منخفض قبرصي في طريقه للمملكة

ثلوج في أحد شوارع عمان خلال العاصفة القطبية (إليكسا)- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)

مربعانية الشتاء على الابواب .. والمملكة على موعد مع الامطار والثلوج

طقس

ارتفاع طفيف على الحرارة

من

المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم

منخفض

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تتت

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم