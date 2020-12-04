منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، غدا السبت ، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وسيؤدي ذلك ، إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بينما تكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الجنوبية.

ومع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول ويميل الجو الى الاستقرار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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