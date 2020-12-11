منخفض جوي قادم إلى المملكة وتحذيرات

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة ، الإثنين القادم ،وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية ، من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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