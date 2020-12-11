الجمعة 11-12-2020
الوكيل الاخباري

المملكة تسجل 36 وفاة و 2338 إصابة بكورونا اليوم

الحكومة تطمئن الأردنيين حول إجراءات لتحسين أوضاعهم

منخفض جوي قادم إلى المملكة وتحذيرات

بيان من الجيش العربي

جريمتان تهزان الأردن الأسبوع الماضي

بشائر خير للأردنيين العام القادم

وزير الصحة : ننظر الى الامر بحذر

الأدوية الأوروبية: الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم لقاحات كورونا

اليونان: 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 887 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عاجل

المملكة تسجل 36 وفاة و 2338 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 11-12-2020 04:25 م

وفق دائرة الأرصاد الجوية

منخفض جوي قادم إلى المملكة وتحذيرات

امطار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة ، الإثنين القادم ،وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان
 

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية ، من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
255559_5_1572764672

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

12202087326254959364

الحالة الجوية يوم غد الجمعة

م

ارتفاع قليل على الحرارة .. الخميس

1120201620157677935201

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

طقس

انخفاض على درجات الحرارة

12202067937655168885

الارصاد تحذر من طقس الاربعاء

أخبار متعلقة
ك

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء

منخفض

المملكة على موعد مع منخفض جوي

امطت

فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

مط

المنخفض القبرصي يبدأ بالتأثير على المملكة

منخفض

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

ض

تشكل الضبــاب وسقوط الأمطار .. الخميس