منخفض جوي قادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة ، الأربعاء ، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

ويوم الخميس ، تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الرطبة؛ حيث تبقى الاجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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