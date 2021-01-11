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الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 7 درجات

الإثنين، 11-01-2021 11:51 ص

بما فيها العقبة

منخفض جوي قادم إلى المملكة

ممم
أحد مناطق العاصمة عمان


الوكيل الإخباري -تشهد المملكة انخفاضا على درجات الحرارة ، الأربعاء القادم ، حيث تهطل زخات من الأمطار في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

ويحتمل في ساعات ما بعد منتصف الليل من ذات اليوم- الأربعاء - أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد في بعض المناطق ، وتسود رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر وتثير الغبار ، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى الأجواء خلال ساعات النهار لطيفة الحرارة في معظم المناطق ودافئة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.

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ومع ساعات الليل المتأخرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

 

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