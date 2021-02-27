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السبت، 27-02-2021 12:00 م

حالة جوية.. الأربعاء

منخفض جوي قادم إلى المملكة

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تشهد المملكة ، الأربعاء القادم حالة جوية (عدم الاستقرار الجوي) ، حيث تعمل دائرة الأرصاد الجوية على مراقبتها ومتابعتها للوقوف عليها.

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وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الثلاثاء، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل خلال ساعات النهار هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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