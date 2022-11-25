منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها أحيانا إلى حوالي 50كم/س في بعض المناطق، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتحذر الأرصاد في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.



وتكون الأجواء يوم السبت، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا في ساعات الصباح وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.