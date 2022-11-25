الجمعة 25-11-2022
الوكيل الاخباري

كأس العالم: أربع مواجهات حاسمة اليوم ستحدد الفرق التي ستستمر في البطولة

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في العاصمة عمان- فيديو

إنهاء المؤتمر الصحفي لمهاجم فرنسا بشكل مفاجئ

البيض يختفي من المتاجر البريطانية

اعلان هام من أمانة عمان بشأن المنخفض الجوي

منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة اليوم

الدفاع المدني ينقذ سائحاً من جنسية أجنبية سقط عن مقطع صخري - صور

سلطة إقليم البترا تنضم رسميا إلى منظمة السياحة العالمية

الشمالي يرعى توقيع 12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية

مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

الجمعة، 25-11-2022 09:04 ص

منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة اليوم

11202014135538915600264


الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها أحيانا إلى حوالي 50كم/س في بعض المناطق، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


وتحذر الأرصاد في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.


وتكون الأجواء يوم السبت، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا في ساعات الصباح وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120222319512908164072

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في العاصمة عمان- فيديو

11202223171913338500932

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الجمعة

122021722236862546129

الارصاد تكشف تطورات المنخفض وتُحذر من السيول في هذه المناطق

M63A2117 - Copy

الأرصاد: الأداء المطري دون معدلاته السنوية حتى الآن

منخفض2

أمطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم - مناطق

12201925214531311965142

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

أخبار متعلقة
مطر5

منخفض قبرصي وأمطار رعدية غزيرة في طريقها إلى المملكة

1120223181057153417043

الأرصاد : المملكة على موعد مع امطار رعدية

7202224113936675849419

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

1120229165530864578375

الارصاد تكشف تطورات الامطار الرعدية والغزيرة القادمة للمملكة

112022261524570285703

انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بالاردن في هذا الموعد

رر

المملكة على موعد مع أول منخفض جوي غداً