منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة غداً

الوكيل الاخباري -

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تتأثر المملكة يوم الاحد في كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقيةوالجنوبية الغربية ، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار في مناطق الباديةويوم الإثنين تبقى الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة خلال ساعات النهار مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح غربية معتدلة السرعة.اما يوم الثلاثاء تكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.