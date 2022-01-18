منخفض جوي قطبي تشهده المملكة غدا

الوكيل الإخباري -قالت دائرة الأرصاد الجوية الثلاثاء، إن الأجواء تكون مشمسة، وباردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ووفق الدائرة تكون الاجواء ليلا شديدة البرودة في أغلب المناطق وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط.



الأربعاء، يتأثر الأردن بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية من اصل قطبي، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة مع هطول الأمطار في الشمال والوسط، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل أن تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد وحبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.



ويتوقع هطول زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن (1000م) عن سطح البحر، قد تتراكم بشكل محدود خاصة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



الخميس، تبقى الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة ،مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج احيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، ومع ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجياً وتقل كميات الغيوم ويتوقع في ساعات الليل تشكل الصقيع في العديد من المناطق وحدوث الانجماد في مناطق تجمعات المياه، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.





التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح في العديد من المناطق.

- خطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح في بعض المناطق ذات التجمعات المائية.