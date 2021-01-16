منخفض جوي قطبي قادم للأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت نشرات طقس عالمية انه في يوم الثلاثاء القادم يقترب منخفض جوي جديد من فلسطين والاردن ليؤثر على البلاد تدريجياً بالاضافة لنهار الأربعاء مع أمطار متفرقة وتساقطات بردية أحياناً .



ويتوقع أن تندفع كتلة هوائية من أصل قطبي نحو البلاد يوم الأربعاء وخصوصاً في المساء والليل وفجر الخميس، مما يؤدي الى انخفاض درجات الحرارة الى أقل من 4 درجات في القمم الجبلية العالية، وسيتميز هذا المنخفض بالبرودة الشديدة.



اضافة اعلان



بدوره قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح للوكيل الاخباري انه من المتوقع ان تؤثر على المملكة حالة جوية ستبدأ من مساء يوم الثلاثاء القادم وتستمر حتى نهار يوم الاربعاء وتتميز بالانخفاض الواضح على درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تكون ادنى من معدلها السنوي بحوالي 3-4 درجات .



اما بخصوص التساقط الثلجي خلال الاسبوع الحالي أكد ال خطاب ان ادارة الارصاد الجوية تتابع عن كثب باستمرار تغيرات الخرائط وما ينتج عنها مشيرا الى انه سيتم توضيح تفاصيل امكانية تساقط الثلوج في التحديث اللاحق للخرائط .



