منخفض جوي قطبي يؤثر على الأردن

الوكيل الاخباري -

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اكدت مواقع طقس عالمية ان كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي من المتوقع ان تصل إلى منطقة شرق البحر الأبيض المُتوسط وستمكث في المنطقة عدة أيام.ويُتوقع هطول زخات من الأمطار والبَرَد في شمال المملكة، ويُحتمل أن تكون بعض من زخات الأمطار مخلوطة بالثلج فوق قِمم المُرتفعات الجبلية العالية الشمالية .بدورها حذرت الارصاد الجوية من تغير جذري على الطقس يوم السبت القادم حيث ستتاثر المملكة بمنخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح .وقالت الارصاد في تطور جديد ان الرياح ستكون غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كلم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية .