الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 05:13 م

منخفض جوي قطبي يؤثر على الأردن

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الوكيل الاخباري - اكدت مواقع طقس عالمية ان كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي من المتوقع ان تصل إلى منطقة شرق البحر الأبيض المُتوسط وستمكث في المنطقة عدة أيام.
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ويُتوقع هطول زخات من الأمطار والبَرَد في شمال المملكة، ويُحتمل أن تكون بعض من زخات الأمطار مخلوطة بالثلج فوق قِمم المُرتفعات الجبلية العالية الشمالية .
 
بدورها حذرت الارصاد الجوية من تغير جذري على الطقس يوم السبت القادم حيث ستتاثر المملكة بمنخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح .
 
وقالت الارصاد في تطور جديد ان الرياح ستكون غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كلم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية .

 




 

 


 

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