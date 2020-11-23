الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 01:13 م

منخفض جوي هذا الأسبوع والأرصاد تحذر

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الوكيل الإخباري - صرح مدير إدارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن آخر التحديثات للنماذج الحاسوبية الخاصة بتحليل طبقات الجو في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى ان المملكة ستتأثر بمشيئة الله اعتباراً من مساء يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي ؛ حيث تغطي الغيوم أجزاء واسعة من سماء المملكة.

وأضاف آل خطاب في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه: "تهطل – بمشيئة الله- الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات فجر وصباح يوم الخميس أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق ؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتسود رياح شمالية غربية تكون نشطة أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية وتؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية قبل هطول المطر، هذا ومن المتوقع مع ساعات ليل الخميس/الجمعة أن تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرصة الهطولات ويميل الجو الى الاستقرار.

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وتهيب إدارة الارصاد الجوية بالاخوة المواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه والحذر من الانزلاقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية وان يتابعو التحديثات عن الحالة الجوية على موقع إدارة الأرصاد الجوية. 


 




 

 


 

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