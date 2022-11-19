منخفض جوي وامطار رعدية غزيرة تؤثر على الاردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع طقس مختصة تأثُر المملكة بمنخفض جوي مطري يؤدي الى تساقط الامطار على مناطق مختلفة من المملكة اعتباراً من يوم الخميس القادم .



واشارت انه في حال حافظت المنظومة الجوية على المعطيات الواردة في التحليل الجوي وعدم تغير قيم الضغط أو اتجاه الرياح ان المملكة ستكون على موعد مع الامطار الرعدية تكون غزيرة احياناً اعتباراً من صباح يوم الخميس وتستمر عدة ايام .

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