منخفض جوي يؤثر على الأردن الاحد وهذه فرص تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء ستكون باردة جداً يوم الاحد في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات بعد الظهر تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث تتكاثر كميات الغيوم وتسقط الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً أثناء الليل الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحياناً في أجزاء من شمال المملكة خلال ساعات الليل .



وقالت الدائرة ان هنالك احتمال ضعيف في ساعات متأخرة من الليل لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية تكون غير موثرة .

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