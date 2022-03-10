منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم تدريجياً

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة،لذا تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.

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ليــــــــلاً:الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتدريجياً يحتمل أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.



خليج العقبة:

انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في ساعات الليل، وقد تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول أثناء الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.





