الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

البنك الدولي يحذّر من العواقب الوخيمة للتضخم الناتج عن الأزمة الأوكرانية

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم تدريجياً

انتخابات الاطباء في مطلع حزيران

أميركا تنشر بطاريتي باتريوت في بولندا

الجامعة الهاشمية تحتفل بعيد ميلاد الملك

بريطانيا تعلن اعتزامها مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا

اصابة مواطن بإطلاق نار في شفا بدران

محافظ البلقاء يتفقد أعمال الصيانة النهائية لمركز الأمل لذوي الإعاقة بالسلط

حملات مكثفة في الطفيلة للرقابة على الأسواق في رمضان

دبي تقر أول قانون للأصول الافتراضية

الخميس، 10-03-2022 06:09 ص

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم تدريجياً

تاكسي1


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة،لذا تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.

اضافة اعلان


ليــــــــلاً:الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتدريجياً يحتمل أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.


خليج العقبة:
انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في ساعات الليل، وقد تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول أثناء الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202220162556947840810

تطورات المنخفض القطبي القادم للأردن وأماكن تراكم الثلوج

0L5A1616

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

IMG_4290

الأردنيون على موعد مع موجة قطبية طويلة

غيوم

منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

ثلوج شارع

اخر تطورات الكتلة القطبية والثلوج القادمة الى الاردن

32022618527543946547

الأرصاد: منخفض غير اعتيادي يؤثر على الاردن غداً

أخبار متعلقة
غيوم

منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

مطر6

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

0L5A0533 - Copy

الأرصاد: هطول زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات

0L5A1878

أمطار غزيرة في بعض مناطق المملكة اليوم

0L5A1632

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

0L5A0537 - Copy

منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة مساء اليوم