منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الأربعاء، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــلا :

في ساعات المساء ، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي؛ حيث تتزايد كميات الغيوم لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الهطولات خلال ساعات الليل غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.



