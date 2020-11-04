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منخفض جوي يؤثــر على المملكة اليوم

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الأربعاء، 04-11-2020 06:23 ص

هطول الأمطار على فترات

منخفض جوي يؤثــر على المملكة اليوم

اك
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة، الأربعاء، بكتلة هوائيـــة باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز إلى الشرق من جزيرة قــبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وفق دائرة الأرصـــاد الجوية.

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ليلا:

في ساعات المساء والليل ، تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية هطول الأمطار ،ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

 


 




 

 


 

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