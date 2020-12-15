الثلاثاء 15-12-2020
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سعد جابر عضوا في مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي

الثلاثاء، 15-12-2020 06:52 ص

أمطار غزيرة وسيول

منخفض قبرصي في طريقه للمملكة

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الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الثلاثاء، تكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، ومع ساعات الليل المتأخرة تعبر المملكة تدريجياً جبهة هوائية باردة مرافقة للمنخفض الجوي والذي سيتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما وتهطل الامطار في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشرقية ، قد تكون الهطولات غزيرة أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار، مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية.

 

 


 




 

 


 

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