منخفض قبرصي وأمطار رعدية غزيرة في طريقها إلى المملكة

الوكيل الإخباري -

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كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة ستتأثر بحالتين جويتين تبدأ بحالة عدم استقرار جوي ومن ثم يليها منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص وذلك من مساء الأربعاء ولغاية يوم الجمعة.وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن حالة عدم استقرار جوي ليلة الأربعاء على الخميس تبدأ في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حيث تكون الأمطار رعدية وغزيرة في بعض الأحيان.أما حول المنخفض الجوي أضاف أنه سيبدأ ليلة الخميس على الجمعة في المناطق الشمالية إلى الجنوبية وسيمتد إلى الوسط وباقي المناطق في المملكة .ونوه أن درجات الحرارة ستنخفض دون معدلاتها الطبيعية والأجواء ستكون باردة مع رياح غربية نشطة السرعة تبلغ سرعتها من 40 إلى 50 كم / ساعة.