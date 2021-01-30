منخفض يقترب من المملكة والارصاد تتابع التفاصيل

الوكيل الاخباري - وفق ما يتم العمل به من قبل ادارة الارصاد الجوية فان اي منخفض او كتلة باردة تصل الى المنطقة يتم رصدها والحديث بتفاصيل دقيقة قبل دخولها بـ 72 ساعة .

اضافة اعلان



وفي التفاصيل فان وكالات الطقس العالمية رصدت منخفضا ماطرا بغزارة يقترب من المنطقة حيث من المتوقع ان يؤثر على المملكة نهاية الاسبوع الحالي وبالتحديد يوم الخميس .

مواقع الطقس العالمية والعربية قالت ان هناك مؤشرات للتاثر بعاصفة مطرية تؤدي الى سقوط غزير للامطار بشكل عشوائي .

من جانبها ترصد ادارة الارصاد الجوية هذه الحالة وستقدم المزيد من التوضيحات خلال اليومين القادمين .



