الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 06:21 ص

احتمالية هطول أمطار غزيرة

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

منخفض
أمطار غزيرة


الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة، الأحـد، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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هطولات غزيــرة 

ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.

 


 




 

 


 

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