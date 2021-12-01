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الأربعاء، 01-12-2021 02:58 م

منذ بداية المنخفض .. السلط تُسجل اعلى هطول مطري

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكدت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن مدينة السلط سجلت أعلى هطول مطري في المملكة حتى الآن بلغ 12 ملم .

وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن كمية الهطول المطري في العاصمة عمان سجلت 6.5ملم، رأس منيف 10 ملم، دير علا 7ملم، والرمثا 1 ملم.

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وأضاف أن محافظات الجنوب لم تشهد هطولا مطريا لغاية الآن ومن المتوقع أن تشهد خلال ساعات الليل.


وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية في وقت سابق أن المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شرق تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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