الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً

المباشرة بإعادة تأهيل وتوسعة طريق مغير السرحان السويلمة

بيان هام من وزارة الصحة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

كريشان يجتمع مع رؤساء بلديات الفئة الأولى

منطقة الصفاوي تسجل أعلى معدل مطري في محافظة المفرق

الحكومة الفلسطينية تقر إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

توصية بإلغاء الحجر لمدة أسبوع للقادمين الى الاردن

لبنان: إغلاق 20 مدينة وبلدة لارتفاع الإصابات بكورونا

الإثنين، 07-12-2020 07:44 م

منطقة الصفاوي تسجل أعلى معدل مطري في محافظة المفرق

520204154738901007728


الوكيل الاخباري - سجلت منطقة الصفاوي اعلى معدل مطري خلال اليومين الماضيين، حيث بلغت كمية الهطول 13.2 ملم في حين سجلت منطقة نادرة اعلى معدل لكميات الامطار التراكمية للموسم الحالي وبلغت 64.8 ملم .
اضافة اعلان

وبين تقرير هطول الامطار في محافظة المفرق الصادر من مديرية الزراعة اليوم الاثنين، أن مناطق رحاب وجابر وصبحا والمنارة ودير الكهف سجلت كمية هطولات مطرية جيدة خلال المنخفض الجوي الاخير، مشيرا الى ان المعدل المطري لكمية هطول الامطار في محافظة المفرق بلغ 6.9 ملم في حين بلغت نسبة الهطول المئوية من المعدل العام 18.5 بالمئة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202030175449696617411

الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

ط

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

bb22055a-0b83-436f-b0fa-72c0cd31deb2

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

22020916015451438077

الصقيع يزور المملكة الليلة

باردة

أجواء باردة نسبيا اليوم

1120201620157677935201

الارصاد تحذر من طقس الاحد

أخبار متعلقة
من

المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم

منخفض

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

6d33622a-3283-45bd-a1d1-b530b100c308

تعرف على أكثر المناطق هطولا للأمطار حتى الآن

ا

أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

تتت

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

منخفض

المملكة على موعد مع منخفض جوي