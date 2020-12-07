منطقة الصفاوي تسجل أعلى معدل مطري في محافظة المفرق

الوكيل الاخباري -

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سجلت منطقة الصفاوي اعلى معدل مطري خلال اليومين الماضيين، حيث بلغت كمية الهطول 13.2 ملم في حين سجلت منطقة نادرة اعلى معدل لكميات الامطار التراكمية للموسم الحالي وبلغت 64.8 ملم .وبين تقرير هطول الامطار في محافظة المفرق الصادر من مديرية الزراعة اليوم الاثنين، أن مناطق رحاب وجابر وصبحا والمنارة ودير الكهف سجلت كمية هطولات مطرية جيدة خلال المنخفض الجوي الاخير، مشيرا الى ان المعدل المطري لكمية هطول الامطار في محافظة المفرق بلغ 6.9 ملم في حين بلغت نسبة الهطول المئوية من المعدل العام 18.5 بالمئة .