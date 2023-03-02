الجمعة 03-03-2023
الوكيل الاخباري

مواقع طقس : الامطار تعود الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

وفاة مواطن بمشاجرة في عمان

عجلون: مطالب بالإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الدائري لتلبية متطلبات السياحة

نائب محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة العنف الاجتماعي

الأمانة تنظم نشاطًا رياضيًا لركوب الدراجات الهوائية بمناسبة يوم المدينة

المناطق الشفا غورية والجبلية في عجلون تشهد حركة سياحية نشطة

تواصل فعاليات مؤتمر جمعية جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة البحر الميت

السفير غوشة يترأس الوفد الأردني المشارك بقمة حركة عدم الانحياز

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

البرلمان العربي يطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف تحريض حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين

الخميس، 02-03-2023 04:40 م

مواقع طقس : الامطار تعود الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

2202321165447799218548


الوكيل الاخباري - مجدي اللباطية - ترتفع فرص عودة تساقط الامطار في الاردن مع نهاية الاسبوع القادم  .

وفي وقت سابق رجحت مواقع مختصة بالطقس تعرض الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية خلال الاسبوع الأول من شهر اذار لرياح مدارية رطبة جدا   .

واشارت انها ستعمل على نشوء حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي والتي يرافقها هطولات من الامطار في عدة مناطق بمشيئة الله تعالى .

بدورها أكدت ادارة الأرصاد الجوية تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يومي الأحد والاثنين القادمين.

وبينت أنه من المتوقع ان تشهد مناطق الشمال زخات خفيفة من الأمطار الأحد القادم .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220232862344941962877

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

خماسيني

المملكة على موعد مع منخفض جوي اشبه بالخماسيني ودرجات حرارة عالية

2202327165451534156566

الأرصاد: انقلاب على حالة الطقس يومي الجمعة والسبت

122022463618487788325

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

220232617533766223318

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

42020248368934637577

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة بهذا الموعد- تفاصيل

أخبار متعلقة
خماسيني

المملكة على موعد مع منخفض جوي اشبه بالخماسيني ودرجات حرارة عالية

001

الأرصاد: لا حالات جوية قوية تؤثر على الأردن الأسبوع الحالي

20

الأرصاد: ثلوج على مرتفعات 800 متر اليوم وغدًا

مطر٢

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

22023117444680418779

تفاصيل المنخفض الجوي السريع الذي سيؤثر على الاردن