مواقع طقس : الامطار تعود الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي اللباطية - ترتفع فرص عودة تساقط الامطار في الاردن مع نهاية الاسبوع القادم .



وفي وقت سابق رجحت مواقع مختصة بالطقس تعرض الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية خلال الاسبوع الأول من شهر اذار لرياح مدارية رطبة جدا .



واشارت انها ستعمل على نشوء حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي والتي يرافقها هطولات من الامطار في عدة مناطق بمشيئة الله تعالى .



بدورها أكدت ادارة الأرصاد الجوية تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يومي الأحد والاثنين القادمين.



وبينت أنه من المتوقع ان تشهد مناطق الشمال زخات خفيفة من الأمطار الأحد القادم .

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