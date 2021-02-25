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الخميس، 25-02-2021 01:04 م

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة

مواقع عالمية : منخفض جوي قادم إلى المملكة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أشـــارت مواقــع طقس عالمية ، وفق خرائط جوية قامت برصدها، إلى ان الأردن على موعد مع منخفض جوي خلال الأسبوع المقبل.

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وبينت النماذج ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" بأن منخفضا جويا سيؤثر على الأردن ابتداء من الإثنين المقبل حيث من المتوقع ان يكون تأثيره قوياً ، ويمتد على عدة أيام.


وفي تفاصيل المنخفض ، فإنه وخلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء المقبل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، مع تشكل غيوم مطرية.

 

ومع ساعات صباح الأربعاء، توالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون الهطولات المطرية غزيرة على المرتفعات.

 

من المتوقع ان يمتد تأثير المنخفض الى نهاية الأسبوع المقبل، لتكون الأجواء شتائية.
ومن غير المتوقع ان تتساقط الهطولات الثلجية خلال المنخفض الجوي القادم، وسيتم تحديث النشرات مع اقتراب زمن المنخفض الجوي.

 

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