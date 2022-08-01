موجة حارة في طريقها للأردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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أكدت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين أن المملكة ستتأثر بموجة حارة نهاية الأسبوع الحالي.



وقالت لـ "الوكيل الاخباري" أن النماذج العددية تشير إلى إن المملكة ستتأثر بموجة حر ستستمر حتى الأسبوع القادم حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها العامة بحوالي 5 درجات مئوية.



وأضافت أن درجات الحرارة ستصل إلى 37 درجة مئوية في العاصمة عمان في حين ستصل إلى 43 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خوفا من ضربات الشمس، وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

