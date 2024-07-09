موجة حارة قادمة إلى الأردن في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ونوهت أن المملكة ستتأثر يوم الأربعاء بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ليسود طقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة في مناطق البادية ووادي الأردن والعقبة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

