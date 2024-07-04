موجة حارة قادمة .. والأرصاد تكشف التفاصيل

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة ليسود طقس حار في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وأضافت أن يوم الجمعة سيطرأ ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ الطقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



ودعت إلى الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

