موجة حر تؤثر على المملكة غدا

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتبار من يوم غد الاثنين.



وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" تسود الاجواء الحارة في أغلب المناطق وحارة جدا في الاغوار والبادية والعقبة والبحر الميت.



وأضاف أن ذروة الحرارة ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ومن المتوقع أن تكون موجة الحر قصيرة المدى.



وستصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان إلى 37 درجة مئوية و 43 درجة مئوية في الأغوار.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتلافي التعرض لضربات الشمس.

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