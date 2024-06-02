الإثنين 03-06-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد يطلع على استعدادات النشامى لمباراة طاجكستان

4 تحذيرات من الأرصاد الاثنين .. لا تتركوا أطفالكم بالمركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة !

موجة حر غير مسبوقة تؤثر على الاردن

ورشة عمل في اربد حول سوء استخدام الأدوية وآثارها السلبية

جلسة تثقيفية بإربد حول الوقاية من مرض السرطان

"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال

ايعاز من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة

مقربون من نتنياهو: خطاب بايدن كان مفاجأة لإسرائيل

تنويه حكومي بشأن العطلة الرسمية

بن غفير: سنحل الحكومة إذا مضى نتنياهو باتجاه إبرام صفقة

الأحد، 02-06-2024 11:51 م

موجة حر غير مسبوقة تؤثر على الاردن

447281572_475529438205547_5356030114094914657_n


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة الاثنين ضمن تأثير الموجة الحارة حيث يطرأ إرتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (8-9) درجات مئوية، الطقس حار وجاف في كافة المناطق، ومغبر خاصة في مناطق البادية .

اضافة اعلان

 

اما يوم الثلاثاء يكون الطقس حار وجاف في كافة مناطق المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

والاربعاء يكون الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520243191025970501931

4 تحذيرات من الأرصاد الاثنين .. لا تتركوا أطفالكم بالمركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة !

55555555

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة في الأردن غداً

حر33

المملكة تشهد قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

5202415212026729688622

الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس اعتباراً من يوم الاحد

حرارة

الأرصاد توضح حول الحالة الجوية في الاردن

0d0472cc659fa7ba5806e3ee69926f6d

كتلة هوائية حارة قادمة الى الأردن بهذا الموعد

أخبار متعلقة
55555555

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة في الأردن غداً

حر33

المملكة تشهد قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

حرارة

الكشف عن الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة

438174440_462983699460121_2811562076733338201_n

ادارة الارصاد الجوية تحذر من حالة الطقس يوم الاثنين

7777

انقلاب جذري على حالة الطقس في الأردن الخميس القادم

52024261750297250658

كتلة هوائية باردة وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن