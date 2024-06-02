موجة حر غير مسبوقة تؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة الاثنين ضمن تأثير الموجة الحارة حيث يطرأ إرتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (8-9) درجات مئوية، الطقس حار وجاف في كافة المناطق، ومغبر خاصة في مناطق البادية .

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اما يوم الثلاثاء يكون الطقس حار وجاف في كافة مناطق المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

والاربعاء يكون الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق .