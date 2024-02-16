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موعد انحسار الأجواء الماطرة والباردة في المملكة

الجمعة، 16-02-2024 02:53 م

موعد انحسار الأجواء الماطرة والباردة في المملكة

مطر٢


الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء الماطرة والباردة والغائمة جزئيا لغاية يوم الاثنين القادم وفق دائرة الارصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء خلال الـ 3 أيام القادمة ستكون باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة احيانا في شمال المملكة، كما يمتد هطول المطر إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. 

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

 




 

 


 

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