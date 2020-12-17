الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرار حكومي بشأن تخزين وإعطاء لقاح كورونا

موعد نهاية المنخفض الجوي

القوات المسلحة الأردنية تتبادل الأوسمة مع نظيرتها الفرنسية

العراق: 14 وفاة و1533 إصابة بكورونا

توجيهات من وزير التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم توجه رسائل بشأن الامتحانات

مستوطنون يقتحمون الأقصى

العثور على جثة اسفل جسر عبدون - صورة

الملك يفتتح أكاديمية جاكوار لاند روفر بعمّان

الخميس، 17-12-2020 04:23 م

موعد نهاية المنخفض الجوي

0dca06e4-d204-4aab-9203-377ea2e62b25


الوكيل الاخباري - تضعف الليلة فرصة الهطول المطري وتتناقص كميات الغيوم، وتسود أجواء أشد برودة وضبابية، الرياح غربية خفيفة السرعة.
اضافة اعلان

ويوم الجمعة تكون الأجواء غائمة جزئياً، باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  مع وجود احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، الرياح شمالية غربية  خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية  شرقية .

ويوم السبت يطرأ ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201501747910435938

حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر القادم

طط

المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي

71735594-dd7b-4289-9a84-77e99ccce979

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

731a8930-7e5e-4430-824f-8ffd81fb4dfc

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

0ea6151e-96e4-4a38-aded-825bdb1afbc8

منخفض جوي عميق اليوم

01196b80-67cd-4322-8a81-f384533b48a7

المنخفض يتعمق وبشائر خير ينتظرها المواطنون في الايام القادمة

أخبار متعلقة
م

ارتفاع قليل على الحرارة .. الخميس

طقس

انخفاض على درجات الحرارة

ك

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء

11202030175449696617411

الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

ط

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

bb22055a-0b83-436f-b0fa-72c0cd31deb2

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين