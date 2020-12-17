موعد نهاية المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري -

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تضعف الليلة فرصة الهطول المطري وتتناقص كميات الغيوم، وتسود أجواء أشد برودة وضبابية، الرياح غربية خفيفة السرعة.ويوم الجمعة تكون الأجواء غائمة جزئياً، باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية .ويوم السبت يطرأ ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة