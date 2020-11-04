نصائح وارشادات هامة من الدفاع المدني للتعامل مع الامطار الغزيرة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تشهد في هذه الاثناء عدد من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة امطارا غزيرة في ظل تاثر المملكة بمنخفض جوي يعمل على تساقط الامطار حتى ساعات مساء غد الخميس .

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وشددت مديرية الدفاع المدني خلال الامطار على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة البيوت المتنقلة و التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة حدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات عن الطريق والإقلال من الحركة ما أمكن اضافة الى عدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه واخيرا عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .



