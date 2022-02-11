ودائع البنوك بالعملات الأجنبية تتجاوز 8.8 مليار دينار

الوكيل الاخباري - نمت قيمة إجمالي ودائع البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية في المملكة بنسبة 3.3 % العام الماضي إلى 8.83 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020.



وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت ما مقداره 282.5 مليون دينار خلال العام الماضي.



وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.3 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 39.5 مليار دينار.

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